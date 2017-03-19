Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил журналу Der Spiegel, что Трамп мог не расслышать криков журналистов и предложения Меркель. Произошедшее - это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства, передает DW. "Я не думаю, что он (Трамп) расслышал вопрос", - предположил Спайсер.

Во время протокольной фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать руку. "Мистер президент, мы можем пожать руки?", - обратилась Меркель к Трампу. Тот никак не отреагировал. Выглядело это так, будто Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера, за что СМИ подвергли президента США жесткой критике.

Трамп в своем комментарии после встречи с Меркель назвал ее потрясающей, но при этом напомнил о долгах Германии за обеспечение обороны посредством НАТО - военного альянса, основной финансовый вклад в который вносят США.