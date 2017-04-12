Отвечая на вопрос о химической атаке в Идлибе, Спайсер сообщил: "Даже такой одиозный (лидер), как Гитлер, не думал применять химическое оружие". (Цитата по "Интерфаксу".)

Затем в ходе брифинга журналисты стали указывать ему на неправоту, напоминая, что по указанию Гитлера тысячи человек убивали в газовых камерах. Спайсер на это пояснил, что Гитлер "не применял газ против собственного народа, в отличие от Башара Асада".

В то же время пресс-секретарь Белого дома согласился с тем, что Гитлер распоряжался о применении отравляющих веществ во время Холокоста. "Я ни в коем случае не пытался умалить чудовищное явление Холокоста. Но я пытался показать на контрасте тактику использования авиации для сбрасывания химического оружия на невинных людей", - подчеркнул он.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, около 90 человек. США и их союзники обвинили в налете ВВС Сирии.