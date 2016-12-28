Берлинская полиция спустя девять дней после теракта на рождественском рынке в столице Германии задержала предполагаемого сообщника Аниса Амри — террориста, направившего грузовик на посетителей рождественского рынка.

Задержан 40-летний гражданин Туниса, проживающий в Берлине, сообщило в среду, 28 декабря, издание Spiegel Online. Полиция Берлина отказалась комментировать эту информацию, в свою очередь Федеральная прокуратура Германии заявила, что в ближайшее время состоится пресс-конференция по этому поводу.

19 декабря груженный стальными балками грузовик, за рулем которого находился Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. 22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аниса Амри, 23 декабря он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.