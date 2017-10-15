В Великобритании в рамках дела о порабощении и торговле людьми задержан еще один латвиец — 24-летний Марек Кайра, ему предъявлены обвинения, сообщает со ссылкой на местную полицию BBC.

Полиция Южного Йоркшира задержала Кайру в пятницу в аэропорту Донкастера. В сентябре в городе Дерби по этому делу были задержаны шесть бывших граждан Латвии, пятерым из них (Айнару Пелцису (53) , Илгвару Пелцису (32), Карлису Александровсу (41), Магдалене Клейне (54) и Йоланте Пелце (35) ) предъявлены обвинения, они арестованы. Еще одну задержанную, 31-летнюю женщину, отпустили. Расследование продолжается.

Как сообщалось, полиция Великобритании по подозрению в эксплуатации и содержании в рабских условиях людей задержала в городе Дерби шесть бывших жителей Латвии. В ходе операции были вызволены десять граждан Латвии, которые, как считает полиция, стали жертвами торговли людьми.

Латвийцы работали в Великобритании за очень небольшое вознаграждение. У полиции есть подозрения, что "рабы" не имели доступа к своим банковским счетам. О жертвах сейчас заботятся ответственные службы Великобритании.