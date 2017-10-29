Глава правительства Тереза Мэй приказала провести расследование после того, как в британских СМИ появились сведения о том, что Гарнье называл свою помощницу "сладкогрудой" и просил ее приобрести для него секс-игрушки.
В связи с этим министр здровоохранения Великобритании Джереми Хант заявил: "Если информация соответствует действительности, то это неприемлимо, и кабинет министров выяснит, идет ли речь в данном случае о нарушении министром профессиональной этики".
Новость о расследовании появилась вслед за опубликованной в пятницу статьей о том, что сотрудницы бртанского парламента создали в месенджере WhatsApp группу, в которой рассказывали о случаях домогательств на работе и делились друг с другом именами тех, кого стоит избегать.
Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин заявил, что уничижительная культура сексуальных домогательств в британском парламенте процветает и депутаты, ведушие себя непристойно, должны понести отвественность.
Заявления звучат на фоне громкого расследования по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки женщин, включая знаменитых актрис, обвинили в изнасилованиях и домогательствах.
Tomorrow's Mail On Sunday pic.twitter.com/a1O8dWpG7Q
— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 28 октября 2017 г.