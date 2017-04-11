Правоохранители обнаружили на месте взрыва фрагменты взрывного устройства, сообщает пресс-служба Киевского управления Нацполиции.

По информации правоохранителей, ночью им поступило сообщение, что на улице Владимирской возле офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался. В результате взрыва повреждены окна и частично фасад двух помещений, а также автомобиль. Пострадавших в результате взрыва нет.

"На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время обследования территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.