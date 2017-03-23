В центре Киева убит бывший депутат Госдумы РФ Вороненков; киллер задержан

В центре Киева расстрелян бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, который осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Информацию об убийстве Вороненкова подтвердили в украинской полиции. Кроме того, ранения получили еще два человека — охранник Вороненкова и киллер.

Днем 23 марта в Киеве произошла перестрелка возле отеля в центре города "Премьер-палас", который расположен на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской, сообщает УНИАН.

"Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию", — передает dtp.kiev.ua. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Движение ограничено. В Шевченковском райотделе сообщили, что получили сигнал о происшествии около 11:40 — оперативная группа отправилась на место, передает ТСН.

Очевидцы сообщают, что всего прозвучало около семи выстрелов, а на месте происшествия в данный момент лежат два тела без признаков жизни. Данные о личности второго погибшего расходятся: по некоторым сообщениям, это нападавший, раненный охранником экс-депутата, по другим, это сам охранник. В киевской полиции сообщили, что нападавший был ранен, он задержан и сейчас находится в больнице.

Foto: AP/Scanpix

На сайте Национальной полиции Киева сказано, что убивший Дениса Вороненкова стрелок был ранен. Как отмечается, неизвестный открыл огонь, когда мужчина с охранником вышел из отеля. "В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка", — говорится в сообщении. Личность нападавшего устанавливается.

Украинская полиция подтвердила, что убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, по предварительным данным, лицо, которое первым открыло огонь, было одно. "Он был один. Пока такая информация, но будем еще работать с камерами видеонаблюдения, свидетелями", — сообщил Крищенко.

Он добавил, что охранник погибшего ранил нападающего, а тот, в свою очередь, убил экс-депутата Госдумы и ранил его охранника. Сейчас раненые находятся в больнице под усиленной охраной, а в Киеве ведется поиск возможных соучастников преступления. Ориентировочно огнестрельным оружием, из которого стреляли, является пистолет ТТ.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, дававший показания по делу в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что перед убийством Вороненков шел на встречу с ним. "Денис Вороненков убит в 11:25 у "Премьер Паласа". Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна — я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", — написал Пономарев на странице в Facebook. Пономарев проживает в Киеве с июня 2016 года, незадолго до переезда он был лишен Госдумой депутатских полномочий.

Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал главу СБУ Василия Грицака из-за убийства человека в центре Киева.

Порошенко также провел совещание с представителями силовых структур. По его мнению, убийство Вороненкова — акт терроризма со стороны России, а в нападении он заметил "явный почерк российских спецслужб", сообщает пресс-служба президента Украины. "Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине", — добавил Порошенко.

Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков в своем последнем интервью изданию "Гордон" заявил, что его могут убить. "В Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон. Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится — убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они нездоровы", — говорил Вороненков.

Адвокат Дениса Вороненкова Андрей Гривцов заявил для "Газета.Ru", что пребывает в шоке от известия о гибели своего подзащитного. "Мы буквально только вчера вечером общались по телефону и обсуждали перспективы уголовного дела, заведенного в отношении него в России. Вороненков вел себя как обычно, не был напуган, ни на что не жаловался. Речь шла только о его деле", — заявил Гривцов.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко связал убийство Вороненкова с тем, что он проходил свидетелем по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящего по делу о госизмене экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу… Однако Вороненков является не единственным свидетелем из числа высокопоставленных российских чиновников", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Украинский депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сравнил убийство экс-депутата Госдумы с убийствами журналиста Павла Шеремета, российского политика Бориса Немцова и бывшего сотрудника ФСБ Алкександра Литвиненко.

"Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашение всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат", — написал Геращенко в Facebook.

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк уверен, что это убийство — казнь со стороны российских спецслужб, сообщает "112 Украина".

"Я убежден в том, что это может быть и выглядеть как циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб, которая, безусловно, если это подтвердится, была совершена по прямому указанию из Кремля", — заявил Шкиряк.

Мотивом, по его мнению, стали показания Вороненкова, которые раскрывали всю сущность "диверсий и провокаций российской власти, которые проводились на территории Украины, в том числе при режиме Януковича".

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве экс-депутата Госдумы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об убийстве Вороненкова, передает телеканал "Дождь". "Это не наша тема", — сказал Песков.

"Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", — добавил официальный представитель Кремля. По мнению Пескова, случившееся подтверждает, что Киев не смог обеспечить безопасности Вороненкова.

Российская сторона не причастна к гибели Дениса Вороненкова, полагает зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, можно рассматривать три версии убийства экс-парламентария. "Возможно, это связано с бизнесом, он им занимался. Возможно, с вопросами внутриэлитной борьбы на Украине", — сказал Швыткин в интервью Lenta.ru. Он также не исключил, что "сработали националисты".

Супруга убитого экс-депутата Госдумы РФ Мария Максакова после сообщения об инциденте приехала на это место, где упала в обморок. После того, как Максакова опознала тело мужа, ее увезли на допрос.

Людмила Максакова тоже прокомментировала информацию об убийстве мужа ее дочери Марии Максаковой — Дениса Вороненкова. "Ну и слава тебе господи, а что с ним еще делать? Слава господи, что в конце концов человек, который так подличал, он же военный, его за измену бы давно расстреляли", — заявила Людмила Максакова для издания Life.

После убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы от КПРФ существует серьезная угроза жизни для его вдовы, оперной певицы Марии Максаковой, сказал член думского комитета по информационной политике Евгений Ревенко ("Единая Россия"), передает ТАСС. Он также посоветовал исполнительнице "ехать в посольство РФ и просить там защиты".

Бывший депутат Госдумы России от КПРФ Денис Вороненков осенью прошлого года переехал жить в Киев, а в феврале этого года был объявлен Следственным комитетом РФ в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия "Тома" в Москве. Вместе с Вороненковым в Киев уехала его жена, оперная певица Мария Максакова — бывший депутат Госдумы от партии "Единая Россия".

Foto: Sputnik/Scanpix

Денис Вороненков в 1988 году окончил Ленинградское суворовское военное училище, в 1995-м — Военный университет Министерства обороны. Работал в Военной прокуратуре, в Верховном суде, был заместителем мэра Нарьян-Мара и заместителем главы администрации Ненецкого АО. Стал депутатом Госдумы от КПРФ в 2011 году. За фракцию коммунистов провел в парламенте всего один созыв. В 2016-м участвовал в выборах как одномандатник, но не смог переизбраться.

Законотворческую деятельность Вороненкова сложно назвать яркой. В сентябре 2014-го стал одним из инициаторов поправок в закон о СМИ, согласно которым учредителем российского средства массовой информации не может быть иностранное государство, международная организация или россиянин, имеющий гражданство еще одного государства. А в октябре того же года выступил соавтором закона о контролируемых иностранных компаниях, который обязывал российских бенефициаров офшорных компаний платить налог с зарубежных доходов.

В апреле 2015 года Следственный комитет РФ заподозрил Вороненкова в рейдерском захвате здания в Москве стоимостью 5 миллионов долларов и в мошенничестве. По версии следствия, Вороненков, сотрудники компании и еще ряд лиц изготовили поддельные документы, которые передали в налоговую инспекцию. В итоге из состава участников компании "ТОМА" был выведен учредитель организации Отари Кобахидзе, который был лишен права собственности на здание.

Затем Вороненков продал здание компании "Шанс" Виталия Качура за 20 млн рублей (350 тысяч долларов), говорится в сообщении СКР. Рыночная стоимость здания, по мнению следователей, составляет 127 млн рублей (2,2 млн долларов). В СКР считают, что Качур выплатил Вороненкову более 1,2 млн долларов за эту сделку. Два года назад следователи не смогли добиться лишения члена фракции КПРФ депутатского иммунитета, а Вороненков все обвинения отвергал.

В начале декабря 2016 года в украинской прессе появилась информация, что Денис Вороненков и Мария Максакова переехали в Киев. Спустя месяц стало известно, что Вороненков получил гражданство Украины и дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

14 февраля заблокированное в России издание "Цензор.нет" опубликовало большое интервью с Вороненковым. Бывший депутат Госдумы сделал несколько резонансных заявлений: о том, что получил гражданство Украины, что критикует присоединение Крыма и считает российское государство сошедшим с ума.

Затем Вороненкову пришлось разъяснять свою позицию в интервью уже российскому изданию. Свой внезапный отъезд из России он объяснил тем, что "Москва — город злой", а в Киеве живут "добрые, хорошие, душевные люди. И атмосфера кардинально отличается, она очень позитивная. Как в Европе!".

По мнению Вороненкова, уголовное преследование, предпринятое против него в России, незаконно и несправедливо. Мария Максакова тоже полагает, что дело против ее мужа сфабриковано.

Российские депутаты называют своих бывших коллег "предателями", "перебежчиками" и "лгунами". Секретарь Генсовета "Единая Россия" Сергей Неверов обвинил Максакову в том, что она нарушила законодательство России, так как имела двойное гражданство, будучи парламентарием в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу. Депутат фракции "ЕР" в Госдуме Виталий Милонов назвал Вороненкова предателем и жуликом, а его супругу — политической проституткой. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Вороненкова "позором России" и "проехался" по КПРФ, которая не уделяет должного внимания кадрам.

Позже стало известно, что Вороненкова исключили из рядов КПРФ, а Максакову — из "Единой России".