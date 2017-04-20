Власти считают, что речь может идти о террористическом акте. Елисейские поля перекрыты, над центром города кружит вертолет.

Во Франции до середины июля действует режим чрезвычайного положения. Среди прочего, он позволяет полиции проводить обыски в домах и квартирах без соответствующего судебного распоряжения, кроме того, ограничивать свободу передвижения граждан и в упрощенном порядке помещать подозреваемых под домашний арест. Чрезвычайное положение было первоначально введено в ноябре 2015 года после терактов в Париже, в которых погибли 130 человек, и затем неоднократно продлевалось.

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