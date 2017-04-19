По предварительным сведениям, сухогруз с зерном следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию. Порт приписки судна "Герои Арсенала" — Херсон. Cигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля около 03:54 ночи (по латвийскому времени). Его приняли пограничники и передали информацию в спасательное ведомство.

Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. По словам помощника начальника главного управления МЧС по Крыму Владимира Иванова, это восемь россиян, трое украинцев и один гражданин Грузии.

РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что судно затонуло, пятерых удалось спасти семерых ищут.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю говорят об одном спасенном. В управлении МЧС по Крыму заявили, что у спасенного сильное переохлаждение. Обнаружены еще четверо моряков, однако приблизиться к ним из-за непогоды пока не представляется возможным.

Один моряк с сухогруза поднят на борт судна "Армада Навигатор". Его состояние оценивается как удовлетворительное. В МЧС отметили, что моряк "сильно переохлажден".

"Еще четверых видим визуально, об их состоянии ничего сказать пока не можем. Видим, что они в спасательных жилетах", — сообщил собеседник информагентства.

В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет, Айгас" и "Аэлос", а также спасательный буксир "Демидов". В операции задействованы около 120 спасателей.

18 апреля в этом районе было объявлено штормовое предупреждение. Поиски людей осложняются непогодой: скорость юго-западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов. Поиск моряков осложняется штормом: температура воды в настоящее время составляет около 4 градусов выше нуля.