



По данным начатого расследования, в сексуальном надругательстве над 15-летней девушкой принимали участие пять или шесть человек. Личности двоих предполагаемых насильников установлены. Ими оказались подростки 14 и 15 лет. Трансляцию изнасилования смотрели в Сети не меньше 40 человек, пишет The Daily Mail.





Преступление было совершено еще в середине марта, но в полиции узнали об изнасиловании не сразу. В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей Стейси Элкинс, продемонстрировавшая полицейским шокирующую видеозапись надругательства над дочерью. По словам женщины, после изнасилования ее дочь стала получать угрозы по интернету. В итоге семью перевезли в другое место в целях безопасности.





Задержанного подростка обвиняют в изнасиловании, а также в производстве и распространении детской порнографии.