В Донбассе на территории, подконтрольной Киеву, потерпел крушение украинский военный вертолет Ми-2. В результате аварии погибли все пять человек, находившихся на борту вертолета: три члена экипажа и два пассажира.

Крушение вертолета случилось 26 марта около 15.00 по местному времени. Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины упал недалеко от города Краматорск Донецкой области на территории, подконтрольной Киеву.

Как сообщает пресс-служьа Минобороны Украины, по предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередачи. Над выяснением причин катастрофы и эвакуацией тел погибших на месте происшествия работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения, а также сотрудники штаба АТО.