Власти Чечни урегулировали на местном уровне вопрос с ношением хиджабов в школах. Накануне, 30 марта, депутаты внесли в республиканский закон "Об образовании" новую статью 23.1, согласно которой за учащимися закрепляется право носить в учебных учреждениях ту одежду, которая соответствует их вероисповеданию, сообщает сайт чеченского парламента.

Представил законопроект председатель комитета парламента ЧР по образованию, науке и культуре Бекхан Хазбулатов. Он отметил, что данная статья не противоречит статье 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Более того, принимаемая юридическая норма "соответствует духу времени", так как предполагает, что "при установлении требований к форме одежды образовательные организации должны исходить из необходимости соблюдения прав граждан, гарантированных Конституциями РФ и ЧР.

В частности, они должны "учитывать право обучающихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству, не вредит их здоровью и не нарушает права и свободы других лиц".

Хазбулатов также отметил, что в соответствии с данным законопроектом воспитательная политика в образовательных организациях Чеченской Республики должна проводиться без ущемления национальных традиций и религиозных верований учащихся.

В свою очередь, председатель парламента Магомед Даудов, комментируя принятые поправки, заявил, что они станут неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся.

Отметим, что на днях глава Чечни встретился с министром образования России Ольгой Васильевой, с которой у него ранее произошел заочный спор по поводу хиджабов. Комментируя прошедшую встречу в Instagram, Кадыров заявил, что обсуждали "злободневные для Чеченской республики вопросы", перечислив некоторые из них. Тема хиджабов в этом списке не упоминается.

Решение о возможности ношения хиджабов в школах в Чечне приняли несмотря на то, что в Кремле нет единой позиции по этому вопросу. Как отмечает ТАСС, об этом, комментируя принятие законопроекта в ЧР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет", — сказал он. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, которая, при этом, согласно Конституции, является светским государством, отметил представитель главы государства. В то же время он заметил, что тема ношения хиджабов активно дискутируется во многих странах и "говорить о каком-то стандартном подходе" к данному вопросу не приходится.

По мнению Пескова, нужно понять, может ли вопрос о ношении хиджабов в школах решаться на федеральном уровне, или здесь может быть часть компетенции региональных властей.