Граждане США пропали 30 октября: пираты напали на паром, переправлявший туристов через Амазонку. Злоумышленники похитили вещи пассажиров, а самим путешественникам удалось сбежать от них. Сообщается, что по реке они плыли на доске для серфинга.

Супругов и их двоих детей трех и семи лет обнаружили 1 ноября жители деревни в штате Пара, куда они добрались накануне. По словам очевидцев, американцы были напуганы и истощены. Однако врачи не обнаружили у них никаких травм, за исключением укусов насекомых.

Отец спасенной женщины рассказал, что семья покинула Калифорнию пять лет назад и все это время на машине путешествовала по разным странам Латинской Америки. В полиции сообщили, что нападавшие были задержаны.

Família americana que estava desaparecida no Pará é encontrada com vida. https://t.co/6z0n3Q5rk2 pic.twitter.com/XOnXCgW7qj — O Globo Brasil (@OGloboPolitica) November 1, 2017





В сентябре этого года в бразильском штате Амазонас была убита 43-летняя путешественница из Великобритании Эмма Келти, которая в одиночку сплавлялась на каяке, когда у нее на пути встали наркоторговцы. Они ошибочно приняли британку за наркодилера, после чего подвергли ее пыткам и изнасилованию перед смертью.