По делу об убийстве бывшего генерального прокурора страны одобрено 28 смертных приговоров. Еще 38 обвиняемых приговорили к тюремному заключению.

Суд в Каире в субботу, 22 июля, подтвердил приговор о смертной казни через повешение 28 возможных исламистов, причастных к убийству генерального прокурора страны Хишама Бараката. Приговор был вынесен, после того как получил формальное одобрение верховного муфтия Египта.

Каирский суд также приговорил 15 обвиняемых в убийстве генпрокурора к пожизненному тюремному заключению, еще 15 получили по 10 лет тюрьмы, а восемь оставшихся — по 15 лет. Осужденные могут обжаловать решение суда.Всего под следствием находились 67 человек, большинство из которых принадлежат к различным террористическим группировкам. Около 15 из них находятся в бегах, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Покушение на Хишама Бараката было совершено в 2015 году. Рядом с автомобилем генпрокурора сработало взрывное устройство. Он скончался в больнице от тяжелых ранений. Баракат был известен своими обвинительными выступлениями на судебных процессах против нескольких тысяч египетских исламистов. После того как шесть предполагаемых участников египетского крыла террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) были казнены по приговору суда, боевики призвали к нападениям на представителей египетского правосудия.