"Власть олигархов не может быть сильнее, чем три года назад, но, тем не менее, они ежедневно противостоят процессу реформ. Они пытаются его подорвать во всех секторах", — сказал он.

Мингарелли подчеркнул, что каждый раз, когда принимаются реформаторские решения, через несколько недель "предпринимается попытка эти реформы выхолостить".

При этом дипломат добавил, что случаи противостояния изменениям на Украине не единичны, они видны каждый день.

"Мы видим борьбу между реформаторами во власти, в гражданском обществе и теми, кто пытается любыми способами сохранить свой статус-кво. И эта борьба далеко не окончена", — пояснил представитель ЕС.

По его словам, необходимо наказать через честный судебный процесс тех, "кто в прошлом воровал", чтобы Украина поддержала реформы и "поверила в справедливость".