Для того, чтобы облегчить правильное использование лекарственных средств, аннотации к продаваемым в Эстонии безрецептурным лекарствам будут переведены на русский и английский языки. На данный момент в регистр лекарств уже занесены информационные листки свыше 100 наиболее используемых безрецептурных препаратов, все переводы будут доступны в регистре к концу апреля.

"Доступность аннотаций к лекарственным средствам на русском и английском языках поможет избежать неправильного использования препаратов. Это значит, что русскоязычные жители Эстонии и гости нашей страны смогут лучше разобраться в сложном медицинском тексте и безопаснее принимать лекарства", — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. "Перед покупкой безрецептурных лекарств человек не консультируется с врачом, поэтому переводы аннотаций именно к этим препаратам необходимы в первую очередь".

Всего в Эстонии в продаже имеется 388 наименований безрецептурных лекарств, из которых в январе в регистре станут доступными свыше 100 аннотаций на русском и столько же на английском языках. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также о различных обезболивающих средствах и т.п.

Переводы информационных листков будут доступны, например, на домашней странице Министерства социальных дел, в электронном регистре лекарств, кроме того можно будет попросить аптекаря распечатать необходимый листок. "Аптекарь должен не только консультировать пациента по вопросу употребления лекарств, но и по просьбе пациента распечатать для него необходимый инфолисток", — добавил министр.

На перевод информации о лекарствах на протяжении четырех лет государство выделило по 100 тысяч евро в год.