Двадцатилетний отец Кован, мать Альма и их дочка — Самар (имена матери и дочери изменены), прилетели в Таллин в июле 2016 года. Согласно рассказанной ими истории, чтобы попасть из Сирии в Европу, семья сначала бежала на лошадях в Ирак, а оттуда переправилась на лодке в Турцию.

Согласно рассказам приставленного к сеьме ментора, который должен был помогать сирийцам освоиться в Эстонии, новый уклад жизни существенно изменил отношения между мужем и женой. Как отмечается, после случая с походом в магазин, где другие покупатели стали пристально ее рассматривать из-за покрытой платком головы, женщина перестала носить этот восточный убор. Альма убежала оттуда в слезах и затем пояснила ментору, что больше не хочет привлекать к себе такого внимания.

Еще одним культурным шоком для семьи, где по восточным традициям главенствует муж, стал тот факт, что Альма хорошо понимала по-английски, а ее супруг, наоборот, даже не знал латиницы. В результате он стал зависим от Альмы, оказавшейся для него посредником в решении всех повседневных задач в Эстонии. "Это был удар, так как в семье Мохаммадов все решения всегда принимал Кован, но тут он стал как будто незаметным", — пишет издание.

Пострадавшая попросила ментора не рассказывать прессе о ее отношениях с мужем, однако ответственное лицо сделало намек на то, что они были напряженными, а Кован не являлся заботливым отцом семейства.

Не хотели работать за 400 евро

Молодые люди постоянно жаловались на нехватку денег: государство оплачивало им квартиру, но сверх этого на троих полагалось 383 евро в месяц. При этом Кован и Альма были не согласны идти на работу, чтобы получать те же деньги, которые им выплачивают в виде пособия. Например, женщине предлагали работать посудомойкой за 400 евро, но она отказалась.

Сирийцы говорили ментору, что идут на работу, но потом отказывались, потом соглашались на другую работу и снова отказывались. То собирались в Германию, то планировали вернуться в Ирак, но в итоге решили остаться в Эстонии.

"Было так много метаний, что я почувствовала, что так больше не могу. Возможно, мне попалась семья, которой надо больше, чем другим беженцам", — вспоминает ментор.

В марте куратор семьи последний раз была в гостях у сирийцев. Затем через несколько дней Альма попала с тяжелыми ожогами в больницу. Когда муж на следующий день после происшествия пришел в больницу навестить, его арестовали полицейские. Сирийца обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений В случае признания его виновным Ковану грозит от тюремное заключение на срок от 4 до 12 лет.

"Несчастный случай исключен, — заверил руководящий следствием старший прокурор Саскиа Каськ. — Точно можно сказать только то, что горел бензин, который продают в строительных магазинах".

Повреждения были очень сильные — огнем было поражено 70 процентов поверхности тела молодой женщины. Альму держали 2 месяца в искусственной коме, а надежда на то, что она выживет, была слабой.

В Сирии жены о таком молчат

Живущая в Эстонии сирийка, попросившая ее имя не указывать, рассказала, что для Сирии типичны случаи, когда жена может не давать показания против мужа, боясь того, что тот позже отомстит. В таком случае наказанием является только 1 год лишения свободы. "Случается, что жена вообще мужа не выдает и факт поджога остается внутрисемейным делом", — отмечает она.

Женщина удивляется, что в Эстонии было уже два таких случая — правда, в первом случае дело ограничилось угрозами. По ее мнению, так получается из-за того, что семьи жен далеко и не могут прийти на помощь, и у мужчин меньше причин бояться последствий.

Первый случай, о котором говорит сирийка — попытка поджога жены "по-восточному", произошедшая в ноябре прошлого года. Уроженец Сирии Самер Хтаб поссорился с супругой (по данным СМИ, причиной конфликта была ревность). В ходе конфликта мужчина клейкой лентой связал женщине руки и применил к ней насилие. Хтаб облил ее горючей жидкостью и пригрозил поджечь ее. Женщина проинформировала о произошедшем представителей эстонской власти, которые обратились в полицию.