Трагический инцидент случился во второй половине дня 12 марта. Очевидец сообщил по телефону полиции, что в Кохтла-Ярве в деревне Сомпа на железнодорожном переезде Таммику электричка, которая шла в Нарву, сбила машину.

Поезд затормозил спустя несколько сотен метров после столкновения. В результате происшествия погибли два человека, находившиеся в автомобиле.

"Машина не пропустила электричку и въехала на железнодорожное полотно, и электричка врезалась в нее, протащив метров триста. На месте находятся две машины скорой помощи, несколько экипажей полиции и пожарная машина спасателей. Есть погибшие в результате этой аварии", — сказал очевидец.

В момент происшествия в машине находились двое. Их личности в данный момент устанавливаются. Данный железнодорожный переезд регулируется при помощи светофора, на нем в момент ДТП горел красный свет. По первоначальным данным, водитель Toyota совершал обгон автомобилей, ожидавших, пока проедет поезд. Возможное алкогольное опьянение у водителя установит экспертиза.

Фото — очевидец событий.