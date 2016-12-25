С 1950 года Флегрейские поля демонстрируют нарастающую активность. За последние 15 лет ученые наблюдали увеличение частоты событий, связанных с поднятием, нагреванием и выбросом газов, скрытых под кальдерой — котловиной, оставшейся после обрушения и эрозии стенок вулкана.

Компьютерное моделирование позволило заключить, что давление газов в магме под дремлющим супервулканом приближается к своему критическому значению. Конкретных сроков пробуждения вулкана авторы исследования не называют.

На месте Флегрейских полей располагался крупнейший из извергавшихся в последние 200 тысяч лет в Европе вулкан. Согласно популярной гипотезе, извержение, произошедшее 39 тысяч лет назад, могло спровоцировать вымирание неандертальцев.