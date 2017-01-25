По информации Федеральной прокуратуры Германии, в ходе обысков были задержаны семь человек. Агентство DРА со ссылкой на свой источник, проводящий расследование, сообщает, что задержанные относятся к так называемой группе "Райхсбюргер" ("Reichsbürger") — тех, кто не признает правительство или законы Германии.

Экстремисты якобы сформировали террористическую группу и планировали напасть на искателей убежища и лиц еврейской национальности. Группа создала запасы оружия и боеприпасов, но власти не знают ее точного плана действий. Подозреваемые общались между собой, как правило, через социальные сети, а подготовку к атакам ведут с начала 2016 года.

В ходе облавы около 200 полицейских провели рейды по квартирам в Нижней Саксонии, Брандебурге, Ринеланд-Палатинате, Берлине, Средней Саксонии и Баден-Вюрттемберге. Цель таких рейдов — сбор информации и доказательств того, что что группировка "Райхсбюргер" имеет фактическую структуру, чтобы завести на ее активистов потенциальное уголовное дело.

Люди, причисляющие себя к "Райхсбюргер", заявляют, что Немецкий Рейх, или даже Пруссия, все еще существует. В некоторых группировках создано их собственное "правительство". В Германии считают "Райхсбюргер" частью право-радикального экстремистского крыла.