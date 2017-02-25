В субботу в немецком городе Хейдельберг водитель легкового автомобиля выехал на пешеходную улицу и сбил трех человек, сообщает BBC. Мужчина был ранен сотрудником полиции и задержан.

Немецкие СМИ сообщают, что мужчины был вооружен ножом. После того, как его автомобиль сбил троих пешеходов, водитель пытался скрыться, однако был ранен сотрудником полиции и задержан. Трое пострадавших пешеходов также доставлены в больницу.

На данный момент мотивы, по которым действовал мужчина, неизвестны. Тем не менее, немецкая полиция предполагает, что это вряд ли был террористический акт, и водитель, скорее всего, действовал в одиночку.

В декабре 2016 года в Берлине по похожей схеме была совершена атака на рождественский рынок. Террорист захватил грузовой автомобиль, убив водителя, а затем направил машину на пешеходов. 12 человек погибло, более 50 получили ранения.