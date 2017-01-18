В Германии в ближайшее время могут пройти еще три суда в отношении бывших охранников концлагеря Освенцим, пишет Suddeutsche Zeitung.

Прокурор Йенс Роммель, который является руководителем Центра по раскрытию преступлений национал-социализма, заявил, что дела троих бывших эсесовцев уже переданы в прокуратуры Геры, Штутгарта и Ольденбурга.

Он также рассказал, что подозреваемым в настоящее время уже более 90 лет. Роммель уточнил, что в формированиях СС они занимали незначительные должности.

В июне прошлого года 94-летний экс-охранник Освенцима был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о причастности к смерти 170 000 человек.