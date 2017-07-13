В Германии в земельный суд немецкого города Ингольштадта по распоряжению судьи была доставлена кошка, покусавшая соседку ее хозяйки. Правда, показаний ей давать не пришлось: cудья хотела лишь лично удостовериться в том, насколько животное агрессивно.

В исковом заявлении пострадавшей сообщалось о том, что соседская кошка набросилась на нее и укусила за правую ногу во время вечерней прогулки. Из-за того, что рана воспалилась, лечение затянулось. Кроме того, на ноге остался шрам. Укушенная потребовала через суд оплату медицинских услуг и компенсацию за причиненный моральный и физический ущерб — в общей сложности, почти 2700 евро.

Ответчица же настаивала на том, что кошка у нее вовсе не злобная, а милая и пушистая, не кусается, не царапается, да и мухи не обидит, не то чтобы укусить.

Несмотря на то, что домашним животным вход в здания немецких судов строго воспрещен, судья Хайке Линц-Хене решила сделать исключение, распорядившись доставить на очередное заседание суда четвероногую виновницу происшествия. Разумеется, в специальной клетке для транспортировки домашних животных, пишет газета Passauer Neue Presse.

Друг соседки привез в назначенный срок в земельный суд Ингольдштадта предполагаемую преступницу и ждал в коридоре вызова в зал заседаний. Однако до судебного допроса кошки в этот день не дошло: процесс завершился мировым соглашением.

Ответчица согласилась на половину требуемой суммы при условии, что страховая компания, в которой ее кошка застрахована на случай причинения ею ущерба, выплатит необходимую компенсацию по страховому полису. На том стороны и сошлись.