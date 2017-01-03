"Майн Кампф" содержит в себе множество антисемитских умозаключений Адольфа Гитлера и, по сути, считается манифестом нацистской идеологии.

Первый тираж книги, выпущенный в 2016 году, составил 4 тыс. экземпляров. На данный момент распродано около 85 тысяч томов на немецком языке, и, по словам Виршинга, такого результата никто не ожидал.

Виршинг возглавляет Институт современной истории в Мюнхене, на базе которого книга и была переиздана. В конце января в свет выйдет уже шестой ее тираж.

Комментарии экспертов

В отличие от издания, опубликованного в нацистской Германии, с портретом Гитлера на обложке, новый экземпляр — в светлом переплете без рисунка. Свастика и прочая нацистская символика законодательно запрещены в Германии. Зато содержание книги обильно дополнено критическими комментариями ученых-историков.

В интервью немецкому новостному агентству DPA Андреас Виршинг сказал, что Институт современной истории готовит к изданию сокращенную версию "Майн Кампф" на французском языке, куда войдет перевод более половины комментариев немецких специалистов.

Решение переиздать "Майн Кампф" вызвало негативную реакцию в ряде еврейских организаций. При этом многие историки признавали, что, как это ни парадоксально, произведение такого ужасающего содержания должно быть издано снова для понимания и анализа идеологии Гитлера.

В этой книге Адольф Гитлер изложил свои расистские идеи, в частности — в отношении евреев и славян. Позднее эти человеконенавистнические идеи претворялись в жизнь властями нацистской Германии.

Баварский запрет

После капитуляции Германии в 1945 году союзники передали авторские права на произведение властям Баварии, и все это время переиздание книги было под запретом.

Однако по закону авторские права в Германии действительны только в течение 70 лет, и этот срок истек год назад.

По словам Андреаса Виршинга, он хотел бы, чтобы "умные учителя" использовали переизданный вариант книги на своих уроках. Он предупреждает о недопустимости возвращения к абсурдным дискуссиям 1950-х годов, когда все сводилось лишь к тому, что во всем виноват Гитлер.

Издатель говорит, что, задумав переиздание "Майн Кампф" умеренным тиражом, его команда провела большую работу с юристами. По его мнению, важно, чтобы вариант книги, адаптированный к школьной программе, оказался в руках подростков раньше, чем любые другие издания, распространяемые неонацистскими группами.

"Было бы просто безответственно позволить этому тексту распространяться произвольно", — сказал Виршинг агентству DPA.