Клиенты получают на выбор 11 кукол с разным ростом, цветом волос и размером груди. Одна из них имеет синие волосы и внешность персонажа аниме. Часовая аренда куклы обходится в 80 евро.

По словам Шварц, в заведении бывают самые разные люди: от безработных, которые живут на государственное пособие, до судей. Многие приходят с женами, которые, как правило, ждут в автомобиле, пока мужчина развлекается с куклой. 70 процентов клиентов посещают Bordoll более одного раза.

За сутки куклу используют до 12 клиентов. Шварц утверждает, что самая популярная уже вышла из строя, и ее пришлось заменить на новую. Она заказывает кукол у производителей из Юго-Восточной Азии и заплатила за каждую около 2000 евро.

Ранее в Китае появилось мобильное приложение, которое позволяло брать секс-куклы напрокат. Сервис проработал два дня, а затем был закрыт по требованию властей.

Как сообщалось, в сентябре в австрийском Линце на фестивале электронных искусств электроники была представлена первая секс-кукла с искусственным интеллектом Саманта. Стоимость секс-куклы — 3700 евро, ее создал Серхи Сантос из Барселоны. Основными покупателями Саманты должны стать австрийские бордели, где наметилась тенденция к выбору клиентами роботов вместо проституток.