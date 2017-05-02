В Германии 1 мая в нескольких городах произошли стычки демонстрантов с полицией. В берлинском районе Кройцберг представители леворадикальных организаций швыряли в полицейских бутылки и петарды, нападали на них с флагштоками, зажигали дымовые шашки, передает dpa. Полиция применила перечный газ, задержав около 40 человек.

По словам главы берлинской полиции Клауса Кандта, в так называемой "Революционной демонстрации 1 мая" приняли участие около 8000 человек, при этом впервые она не была заранее зарегистрирована. (Согласно законодательству, в ФРГ регистрация уличных акций имеет уведомительный характер).

Около 300 участников шествия в Кройцберге были готовы к насилию, примерно 800 человек оказывали им поддержку. На месте событий работали около 5400 полицейских. Впервые первомайские столкновения с полицией в Кройцберге состоялись около 30 лет назад, в последние годы они идут на спад.

Одновременно в Кройцберге традиционный майский праздник собрал около 200 000 человек. Здесь никаких нарушений порядка не было, хотя шествие леворадикалов частично проходило через территорию праздника. Еще около 14 000 человек прошли в профсоюзном шествии в Берлине возле Бранденбургских ворот.

Несколько тысяч человек собрались в городе Халле, протестуя против заранее зарегистрированной первомайской акции ультраправых, насчитывавшей около 500 человек. Полиция охраняла митинг радикалов, происходили стычки блюстителей порядка с противниками митинга. Пять полицейских ранены, есть пострадавшие среди демонстрантов.

В Гамбурге около 2500 человек приняли участие в марше леворадикальных групп. В Штутгарте одна полицейская пострадала от удара деревянной палкой во время шествия леворадикалов. В федеральной земле Тюрингия полиция предприняла силовые действия против праворадикальных хулиганов.