Два боевика, которые напали 8 марта на госпиталь имени Сардара Дауд Хана в Кабуле, ликвидированы, еще двое продолжают оказывать сопротивление силам безопасности, передает ТАСС со ссылкой на аккаунты в Twitter ряда местных СМИ.

В атаке на медучреждение, расположенное в непосредственной близости от посольства США, приняли участие по меньшей мере пять террористов, один из которых взорвал пояс смертника у входа в госпиталь.

Агентство "Синьхуа" сообщило еще об одном взрыве, прогремевшем позже. Предполагается, что взорвался заминированный автомобиль на стоянке около госпиталя.

Всего, как заявило Министерство здравоохранения Афганистана, при атаке террористов погибли три человека. Телеканал Al-Jazzera утверждает, что убито не менее 17 человек. Число раненых, по оценке обоих источников, достигло порядка 70 человек.

Военные и полиция уже освободили от боевиков пять этажей семиэтажной больницы. Большинству раненых оказывается медицинская помощь в самом госпитале, часть перевезены в другие леченые учреждения.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан в центре Кабула расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в начале этого года провалились мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан", которые шли в последние месяцы. После этого нападения боевиков в стране возобновились. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на города. Выросло также и влияние террористической группировки "Исламское государство".

По сведениям ООН, в 2016 году в Афганистане погибли и получили ранения около 11,5 тыс. мирных жителей, что стало рекордным показателем с 2009 года, когда организация начала вести подобную статистику. При этом число людей, которые стали жертвами терактов, за год увеличилось в 10 раз.

Теракты в стране участились с 2014 года, когда НАТО завершило свою военную миссию в этой стране. По оценкам американских спецслужб, правительство в Кабуле контролирует сейчас не более 60% территории страны.