Отдел по борьбе с терроризмом греческой полиции сообщил о задержании Полы Рупы, заочно осужденной за участие в террористической организации и еще целый ряд преступлений, в числе которых причастность к обстрелу американского посольства в Афинах в 2007 году.

Полиция сообщает, что 48-летняя Рупа была задержана в Афинах утром в четверг. Вместе с ней задержана находившаяся в том же доме 25-летняя женщина, которую подозревают в укрывательстве осужденной за терроризм.

Панайота (Пола) Рупа вместе с мужем Никосом Мазиотисом возглавляла ныне распущенную греческую леворадикальную группировку "Революционная борьба". Эта группировка взяла на себя ответственность за обстрел в 2007 году из гранатомета американского посольства в Афинах.

Тогда снаряд попал в туалет посольства, пострадавших не было. Тем не менее США внесли организацию в список террористических, а Рупа и Мазиотис попали в число самых разыскиваемых преступников Греции. За информацию об их местонахождении предлагали миллион евро.

Мазиотиса греческие власти сумели задержать в 2014 году в центре Афин. Задержание сопровождалось перестрелкой, в которой ранения получили четыре человека — он сам, полицейский и двое прохожих. Сейчас Мазиотис находится в тюрьме.

Его жену в 2014 году найти и задержать не удалось. В 2016 году она попыталась угнать вертолет и освободить мужа из тюрьмы, но пилот оказал ей сопротивление. В итоге попытка побега не удалась, но сама Рупа снова сумела скрыться.

"Революционная борьба" была основана в 2003 году. Помимо обстрела американского посольства она известна нападением на здание греческой биржи. Активистов группировки также обвиняют в убийстве двух членов ультраправой партии "Золотой рассвет".

Кроме того, члены группировки брали на себя ответственность за нападения на полицейских и чиновников, ограбления банков и взрывы рядом со зданием центробанка Греции, в результате которых никто не пострадал.