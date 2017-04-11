Центр будет построен по рамочному соглашению в сфере безопасности на 2016-2019 годы, которое было оформлен между Грузией и США в конце прошлого года. Договор также является продолжением меморандума "Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США", оформленного в Тбилиси в июле 2016 года.

"С нашей стороны 10 млн будут направлены на строительство центра боевой подготовки, который, по всей вероятности, будет построен в Вазиани. Решение об этом в ближайшем будущем примет правительство. Это станет аналогом того центра, который есть у США в рамках европейского командования на территории Германии. Это очень амбициозный план", — сказал Изория.

Министр отметил, что средства для строительства центра удалось привлечь благодаря оптимизации и реорганизации, которая началась в оборонном ведомстве в декабре 2016 года и завершилась в январе 2017 года. Благодаря этому Минобороны удалось сэкономить 32 млн лари (более 13,2 млн долларов).

Сколько средств для строительства центра будет выделено со стороны США, пока неизвестно. В начале марта 2017 года глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая заявил, что США собираются выделить Грузии от 60 до 70 млн долларов в рамках меморандума "Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США".

Вазиани — это грузинская военная база, расположенная неподалеку от Тбилиси. Бывшая 137-я военная база Министерства обороны России. 30 июня 2001 года была передана Грузии.

В настоящее время в Вазиани расположена база IV механизированной бригады. Отсюда грузинских военных отправляют в Афганистан, где они участвуют в международной миротворческой миссии, сообщали "Новости Грузии".

О новых планах на Вазиани сообщалось еще в феврале 2017 года. "Это амбициозные планы, которые мы намерены реализовать в этом году. С нашими стратегическими партнерами мы построим центр боевой подготовки по aналогу с Хохенфельским (орфография автора сохранена)", — заявлял тогда Леван Изория. Он также назвал такие планы "историческими".

Вазиани выбрали потому, что рядом есть полигон, на котором ранее проходили многонациональные учения Agile Spirit — 2016 ("Проворный дух"). Близость полигона "облегчает вопросы логистического обеспечения и вопрос передвижения", заявлял ранее глава Генштаба Вооруженных Сил Грузии Владимир Чачибая.

"Территория Вазиани дает возможность того, чтобы днем и ночью, так, чтобы не беспокоить население, вести любого типа практические учения. Как вам известно, сама территория не населена густо. Там пустыня, соответственно, эта территория дает возможность вести огонь как ночью, так и днем", — отмечал он.

Центр боевой подготовки будет единственным подобным проектом на Южном Кавказе. Он будет структурной единицей, входящей в состав совместного центра тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC), открытого в августе 2015 года на территории Национального учебного центра "Крцаниси" (близ Тбилиси). По словам Чачибая, по масштабам он будет уступать Хохенфельсу и будет рассчитан на батальон.