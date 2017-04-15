Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

Лампадку поджег от патриаршего огня и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. К ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла огонь будет доставлен самолетом в аэропорт Внуково, а после — в храм Христа Спасителя.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне Пасхи, здесь происходит чудо схождения Благодатного огня. Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса Христа.

За всю историю никому не удалось "разоблачить" чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.