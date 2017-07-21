Конфликт между палестинцами и израильтянами вокруг Храмовой горы в Иерусалиме в пятницу, 21 июля, резко обострился и привел к многочисленным жертвам. В результате столкновений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли трое палестинцев, еще около 400 были ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии, сообщило министерство здравоохранения Палестинской автономии.

Протесты вспыхнули из-за отказа Израиля убрать металлодетекторы на входе на Храмовую гору, установленные на прошлой неделе после того, как арабские израильтяне застрелили трех израильских полицейских в исторической части Иерусалима. В попытке избежать беспорядков израильские власти также решили допускать на пятничную молитву на Храмовую гору лишь мужчин старше 50 лет и женщин.

Несмотря на то, что израильские полицейские ограничивались выборочными проверками, палестинские религиозные лидеры призвали мусульман не ходить в нынешнюю пятницу на Храмовую гору, а вместо этого совершить молитву перед воротами Старого города. Сотни палестинцев последовали этому призыву, однако некоторые попытались пройти через ворота, чтобы попасть на Храмовую гору. Когда полицейские не позволили им этого, начались беспорядки. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Столкновения произошли и на Западном берегу реки Иордан, где мусульмане, не имеющие разрешения на въезд в Израиль, собрались на молитву возле армейских заграждений. Палестинцы бросали в полицейских и солдат камни и бутылки с зажигательной смесью. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал США незамедлительно вмешаться с целью урегулирования кризиса.