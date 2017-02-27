В индонезийском городе Бандунг в понедельник, 27 февраля, прогремел взрыв. Во дворе здания местного правительства взорвалась бомба в корпусе из скороварки. Полиция обезвредила злоумышленника, заложившего взрывное устройство. С тяжелым огнестрельным ранением его отправили в больницу, сообщает Metro TV.

Бомба в Бандунге (административный центр провинции Западная Ява) взорвалась около 09:00 понедельника. Данные о пострадавших пока не поступали, сообщает Reuters. По словам полиции, злоумышленник приехал к правительству на мотоцикле и установил корпус скороварки на стол в углу двора.

После взрыва преступник побежал в правительственное здание, а затем был ранен полицией. "Мы обнаружили огнестрельное оружие, команда саперов также обнаружила рюкзак. Они прочесывают район, чтобы установить, есть ли там еще самодельные бомбы", — сообщил глава полиции Западной Явы Антон Шарлиян. По его словам, опасность уже миновала, но полицейские должны оставаться в готовности.

По данным полиции, мотивом злоумышленника могло быть освобождение заключенных, находящихся в антитеррористическом подразделении. "Мотив — освободить подозреваемых, которые находятся в Densus (специальное антитеррористическое подразделение национальной полиции Индонезии. — Прим. NEWSru.com). Мы думаем, что нападавший из старой сети [террористов], но мы все еще устанавливаем его личность", — пояснил Шарлиян.

В январе 2016 года в Джакарте группа смертников устроила серию взрывов, а на улицах города отряды полиции, сотрудников сил безопасности и военных вели перестрелку с боевиками в течение нескольких часов. В результате террористов обезвредили — пятеро из них были убиты, нескольких арестовали. По меньшей мере два человека стали жертвами атаки.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Это был первый случай, когда террористы ИГ атаковали Индонезию.