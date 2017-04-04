По словам советника главы федеральной полиции Ирака Абдуррахмана аль-Абидина, вместе с высокопоставленным боевиком были уничтожены шесть его помощников.

Иракские власти пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, однако заявляют, что, судя по прозвищу, он может быть выходцем из России.

1 апреля сообщалось, что в Ираке в результате авиаудара погиб Айяд аль-Джумайли, ближайший соратник лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Мосул — крупнейший город на севере Ирака. Штурм населенного пункта иракскими войсками, которые контролируют сейчас восточную часть города, начался в октябре 2016 года. По данным разведки, в западных кварталах по-прежнему остаются несколько тысяч экстремистов. По заверениям иракских силовиков, Мосул будет освобожден от террористов до конца весны.