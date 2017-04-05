В Дублине во время операции против организованной преступности ирландская полиция задержала трех мужчин, один из которых является наемным убийцей из Эстонии Имре Аракасом, пишет The Irish Times.

Трое мужчин были арестованы в районе Блэйкстаун в западной части Дублина утром 4 апреля в рамках запланированной операции против организованной преступности.

Гражданина Эстонии и 58-летнего ирландца арестовали согласно ирландским законам, которые разрешают держать человека под стражей без предъявления обвинения в течение семи дней. Третьего мужчину допросят в связи с обнаружением партии кокаина ценностью в 5000 евро. Также найден список людей, связанных с семьей Хатч, которые могут быть потенциальными целями банды Кинахана.

Irish Independent сообщает, что гражданину Эстонии около 50 лет, его кличка — The Butcher ("Мясник"), и он связан с преступлениями во многих странах. Мужчина в 1990-х переехал из Эстонии в испанский Коста-дель-Соль. Сам он утверждает, что не связан с преступностью и занимается бизнесом с недвижимостью.

По данным полиции, мужчина прибыл в Ирландию, чтобы работать на банду Кинахана. Атаки банды Кинахана против семьи Хатч и связанных с ними людей уже привели к 11 смертям. Из банды Кинахана погиб лишь один человек.

The Irish Times отмечает, что арест мужчины из Эстонии важен, так как полиция давно подозревала, что у банды Кинахана есть деньги и контакты для привлечения иностранных наемных убийц в Ирландию. По данным издания, в Ирландии Аракас заработал за заказное убийство 100 000 евро.

Центральная криминальная полиция подтвердила эстонскому порталу Delfi, что задержанный в Ирландии предполагаемый наемный убийца — Имре Аракас, давно связанный с преступным миром. Он стал известен в Эстонии в 1979 году. Его судили за воровство, но он сумел сбежать из-под стражи прямо из зала суда.

В 1996 году эстонская полиция арестовала Аракаса по подозрению в совершении заказных убийств, но его вину доказать не удалось. Имре Аракаса связывают с убийствами в начале и середине 90-х годов нескольких членов эстонской группировки, известной как "Группировка Птицефабрики".

В декабре 2011-го суд признал Аракаса виновным по делу об инсценировке наемного убийства в искусственном создании улик, подстрекательстве к даче ложных показаний и незаконном обращении с огнестрельным оружием или боеприпасами к нему. Аракаса приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Аракас проживал в испанской Марбелье, но, вероятно, активно скупал недвижимость в Эстонии. В Марбелье есть своя эстонская диаспора, многих жителей которой в начале 2000-х связывали с наркобизнесом.

Фото — Тиит Блаат.