В двух северных областях Италии — Ломбардии и Венето — в воскресенье, 22 октября, состоится референдум по вопросу о предоставлении регионам большей автономии от центральных властей. Референдум не будет иметь юридически обязательной силы, однако в случае получения большинства голосов "за" Риму будет послан мощный сигнал о недовольстве населения существующим положением вещей.

Два наиболее богатых итальянских региона, в которых проживает четверть населения Италии (10 млн человек в Ломбардии, 5 млн — в Венето), пытаются получить больше самостоятельности в распоряжении финансами и в управлении, отмечает The Guardian. Жители разделяют недовольство местных властей тем, что регионы содержат всю страну и южные более бедные регионы. Кроме того, многим кажется несправедливым, что в соседней автономной провинции Тренто (часть Трентино-Альто-Адидже) некоторые сектора экономики пользуются льготами, которых лишены Ломбардия и Венето.

Итальянский референдум окажется в ряду аналогичных резонансных событий последних лет — от голосования британцев за выход из ЕС до проведенного в сентябре плебисцита о независимости Каталонии от Испании.

Хотя оба региона в прошлом проводили кампанию за полную независимость от Рима, их лидеры дали понять, что речь идет все же об автономии, а не об отделении, что противоречило бы Конституции.

Для получения полноценного статуса автономии необходимо внести изменения в Конституцию. Сделать это можно только при поддержке большинства в 2/3 голосов в национальном парламенте или одобрении на общенациональном референдуме.

Технической необходимости в референдуме, за проведение которого придется заплатить около 45-55 млн евро (30-40 млн евро на голосование в Ломбардии и 14 млн — в Венето), в Италии нет, поскольку Конституция страны предоставляет каждому региону возможность расширить свои полномочия посредством диалога с центральным правительством. Однако в Венето и Ломбардии утверждают, что все их попытки обсуждения проблемы с Римом игнорируются и референдум является единственным выходом.

Все дело в деньгах: регионы хотят больше налогов оставлять в местных бюджетах

Власти Ломбардии и Венето указывают, что ежегодно направляют более 50 млрд евро налогов в Рим, а взамен получают намного меньше средств, пишет The Guardian. На долю Ломбардии и Венето приходится около 20% и 10% соответственно от общего ВВП страны.

По словам представителей властей, главной причиной проведения референдума является стремление к улучшению условий жизни людей и получению большей финансовой самостоятельности. Губернатор Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайя хотят иметь больше рычагов для контроля над иммиграцией, сферой безопасности, образованием и промышленностью.

Власти планировали добиться возможности удерживать в местных бюджетах до 80% собираемых налогов. Регионы пытались вынести такую формулировку вопроса на референдум, однако она была заблокирована судом как антиконституционная. Правительство не скрывает, что оставлять им по 80% налогов невозможно, поскольку тогда государство окажется банкротом.

В сентябре прошлого года Венето стала первой итальянской областью, которая выиграла в высшем судебном органе Италии, Кассационном суде, у правительства право на проведение референдума об автономии. Затем к Венето присоединился и губернатор Ломбардии Роберто Марони, поддержавший инициативу.

Губернаторов поддерживает Берлускони

Лука Дзайя и Роберто Марони являются представителями оппозиционной партии "Лига Севера". Партия зарождалась в 1989 году как региональная, отстаивавшая интересы севера Апеннин, выступая за независимость Падании, отмечает ТАСС. Со временем "Лига", после того как ее представители дважды входили в коалиционное национальное правительство в союзе с партией Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", стала отстаивать идею федерализма.

В последние годы "Лига Севера" вышла далеко за рамки региональной партии и стала одной из самых популярных, обойдя по рейтингам своего традиционного союзника "Вперед, Италия". Члены партии заняли руководящие посты и получить большинство в региональных советах (парламентах). Секретарь "Лиги" Маттео Сальвини заявлял о готовности баллотироваться в премьеры на следующих парламентских выборах, намеченных на весну 2018 года. Сальвини поддержал губернаторов Венето и Ломбардии и участвовал в их кампании в поддержку автономии.

Положительно об инициативе высказался и бывший премьер-министр Италии, лидер "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, предложив провести подобные референдумы во всех итальянских регионах, сообщает АР. Об этом он заявил в среду на мероприятии, посвященном поддержке плебисцита. При этом политик не смог ответить на вопрос, пойдет ли он сам голосовать в родном Милане (административный центр Ломбардии), отметив, что ему надо проконсультироваться с адвокатами, имеет ли он право голоса. Ранее Берлускони перенес регистрацию по месту жительства в Рим.

Референдум поддержали региональные представители правящей Демократической партии (ДП), призвав своих избирателей проголосовать за автономию. Движение "5 звезд", традиционно отстаивающее право на волеизъявление в форме референдума, также выразило свою поддержку.

Примечательно, что в Венето и Ломбардии неоднократно возражали против антироссийских санкций, требуя их отмены. Эти регионы понесли и наиболее ощутимые потери от сокращения экспорта в Россию. Венето стала первой итальянской областью, одобрившей резолюцию с призывом об отмене санкций и признанием Крыма российским. Затем последовали Ломбардия, Лигурия и некоторые другие области, принявшие схожий документ.

"Бесполезная инициатива", которая ничего не изменит

Референдум в воскресенье впервые в истории страны будет проводиться при помощи электронного голосования. В Ломбардии для этого применяется цифровая платформа американской компании Diebold-Nixdorf — в 12 провинций были направлены семь тысяч цифровых установок для голосования.

Правительство называет референдум "бесполезной инициативой, имеющей исключительно политический смысл". "Никак не могу охарактеризовать эту инициативу, кроме как персональная политическая кампания Марони и Дзайи. Референдум не имеет никакой конституционной значимости", — сказал в интервью ТАСС в преддверии голосования заместитель министра по делам регионов и автономий Джанклаудио Бресса. Он пояснил, что после референдума в статусе областей ничего не изменится, так как Конституция Италии предполагает процесс переговоров между правительством и региональными властями для обсуждения расширения полномочий на местах.

"23 октября, после референдума, Венето и Ломбардия останутся ровно в том же статусе, что и 21-го. На следующий день после референдума губернаторы должны будут начать процедуру переговоров с правительством, так что мы тратим почти 45 млн евро впустую", — пояснил Бресса.

В Венето жители должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Венето были предоставлены большие полномочия и специальные условия автономии?" В Ломбардии вопрос сформулирован следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Ломбардия, с учетом особенностей области и в контексте национального единства, начала необходимую процедуру переговоров с государством о получении условий автономии, подкрепленных соответствующими ресурсами, как то предусмотрено статьей 116 Конституции?"

Губернаторы Марони и Дзайя не сомневаются, что население абсолютным большинством поддержит стремление к автономии, и уверены в высокой явке избирателей.

В Италии — 20 областей, пять из них обладают статусом автономии: Трентино-Альто-Адидже, Валле д'Аоста, Фриули-Венеция-Джулия и острова Сардиния и Сицилия. Согласно их специальному статусу, прописанному в Конституции или закрепленному в конституционных законах, власти этих регионов выполняют многие функции государства. Наиболее полной автономией обладает провинция Больцано (Альто-Адидже, или Южный Тироль), где большая часть населения немецкоговорящая. Статус автономии позволяет оставлять в региональной казне большую часть налоговых сборов (от 9/10 до 7/10), но при этом регионы самостоятельно обеспечивают функциональность здравоохранения, образования, социальных программ.

Согласно опросам общественного мнения, в разных частях страны скептически к референдуму относятся 54% итальянцев, в поддержку высказывается меньшинство в 34%. Между тем недавний опрос, проведенный консалтинговой компанией Lorien, как сообщает The Local, показал, что в обеих областях — Венето и Ломбардии — за автономию собираются голосовать 69% из тех, кто пойдет на референдум, 31% проголосуют против.