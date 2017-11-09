По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Эпицентр взрыва находился на уровне 5-6 этажа.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате обрушения погибли двое человек и пострадали двое подростков. Количество пострадавших уточняется.

При обрушении в девятиэтажном жилом доме в Ижевске пострадали 32 квартиры, передает "Россия 24". В доме проживает около 550 жильцов, в обрушившемся подъезде — около ста. Люди были эвакуированы из соседних подъездов.

Известно, что обрушившийся дом был построен в 1990 году, его техобслуживание было проведено в 2016 году.