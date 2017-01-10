В Калифорнии рухнула тысячелетняя секвойя, известная как Дерево-туннель

В США упало одно из самых известных в стране деревьев — гигантская секвойя, известная как Pioneer Cabin Tree, или Дерево-туннель. Свое название оно получило благодаря широкому туннелю, проделанному в стволе, через который мог проехал автомобиль.

О гибели дерева сообщила администрация парка больших деревьев Калаверас, в котором оно росло. В сообщении администрации в соцсети Facebook отмечается, что причиной гибели секвойи стал сильный шторм, обрушившийся на штат Калифорния. Он оказался сильнейшим за последние 10 лет, передает BBC.

Пользователи оставили под сообщением более 2600 комментариев, а также сделали более 18 тысяч перепостов. Некоторые опубликовали свои фотографии рядом с деревом, когда оно росло.

Возраст секвойи, как считается, превышал тысячу лет. Туннель был проделан в ее стволе в 1880 году, чтобы привлечь в парк туристов, отмечает NBC News. Некоторые пользователи предположили, что, если бы не туннель, дерево могло бы простоять и дольше.