ФСБ раскрыла ячейку террористов в Калининграде: спецназ задержал двенадцать боевиков террористической организации "Исламский джихад — джамаат моджахедов"*, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагаемый лидер дал признательные показания.

Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию. По данным правоохранительных органов, лидер вербовал жителей Калининградской области в интересах эмиссаров группировки "Исламский джихад — джамаат моджахедов".

"Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана по подозрению в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях" — цитирует сообщение ФСБ "Интерфакс".

Кроме того, идет проверка их причастности к боевикам, действующим в Сирии. В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли. Там их должны судить за терроризм.