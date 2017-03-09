В Каунасской клинике в ночь на 9 марта скончался пятилетний мальчик из Вилкавишкского района, история которого потрясла всю Литву. Год назад его привезли в клинику в критическом состоянии, тело мальчика было усеяно синяками.

Год назад фотография четырехлетнего мальчика из Вилкавишкского района облетела все литовские СМИ. Несмотря на то, что врачи были убеждены, что ребенок был избит, правоохрана поверила версии матери и отчима, которые утверждали, что ребенок упал с лестницы. Врачи тогда сумели спасти жизнь ребенка, но он на всю жизнь остался инвалидом, часто лежал в больнице из-за осложнений после политравмы.

"По неофициальным данным, неделю назад мальчика привезли в Каунасскую клинику, поскольку он подавился едой. И это могло привести к клинической смерти. На минувшей неделе прокуроры Каунасской окружной прокуратуры возобновили расследование по делу этого ребенка", — пишет tv3.lt.

Эта история напоминает историю мальчика из Кедайняй, с той разницей, что тот литовский мальчик не выжил вскоре после побоев.

"Он был может не так сильно избит, чем мальчик из Кедайняй. Несмотря на это, родители уверяют, что мальчик упал с лестницы. Травмы мальчика были похожими на травмы мальчика из Кедайняй. Следы избиения были на всем теле. Во-вторых, ребенка привезли без сознания", — сказал больше месяца назад DELFI глава Каунасской детской клиники Римантас Кевалас.