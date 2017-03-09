Год назад фотография четырехлетнего мальчика из Вилкавишкского района облетела все литовские СМИ. Несмотря на то, что врачи были убеждены, что ребенок был избит, правоохрана поверила версии матери и отчима, которые утверждали, что ребенок упал с лестницы. Врачи тогда сумели спасти жизнь ребенка, но он на всю жизнь остался инвалидом, часто лежал в больнице из-за осложнений после политравмы.
"По неофициальным данным, неделю назад мальчика привезли в Каунасскую клинику, поскольку он подавился едой. И это могло привести к клинической смерти. На минувшей неделе прокуроры Каунасской окружной прокуратуры возобновили расследование по делу этого ребенка", — пишет tv3.lt.
Эта история напоминает историю мальчика из Кедайняй, с той разницей, что тот литовский мальчик не выжил вскоре после побоев.
"Он был может не так сильно избит, чем мальчик из Кедайняй. Несмотря на это, родители уверяют, что мальчик упал с лестницы. Травмы мальчика были похожими на травмы мальчика из Кедайняй. Следы избиения были на всем теле. Во-вторых, ребенка привезли без сознания", — сказал больше месяца назад DELFI глава Каунасской детской клиники Римантас Кевалас.