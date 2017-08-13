"Трагические события в Шарлотсвилле ускорили мое заявление, которое я собирался сделать на следующей неделе", — написал политик. По словам Грея, 15 августа он планирует попросить городской совет дать разрешение на снос памятников конфедератам периода Гражданской войны.

Как уточняет Associated Press, речь идет о двух памятниках, генералам Джону Ханту Моргану и Джону Кэбеллу Брекинриджу.

Ранее из-за сноса памятников в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) начались столкновения националистов. Ультраправые устроили протест из-за планов правительства убрать из Парка эмансипации памятник генералу армии Конфедерации в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников начались еще в пятницу, 11 августа, в результате местные власти ввели в штате режим чрезвычайной ситуации.