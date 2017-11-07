В центре Киева в ночь на 7 ноября неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Вечной Славы. Огонь был потушен, а рядом с мемориалом полиция нашла восемь ведер, в которых находился цементный раствор.

О случившемся в полицию Киева сообщил утром прохожий. Прибыв на место, полицейские констатировали, что цементом залита чаша, в которой горел огонь, а также частично ее металлическое обрамление.

Восстановительные работы начались практически сразу. Днем 7 ноября мемориал уже был очищен от цемента. Власти города заявили, что вандалы будут привлечены к ответственности, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые будут нужны, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", — заявил замглавы горадминистрации Киева Алексей Резников.

6 ноября отмечается годовщина освобождения Киева от фашистов. Традиционно люди приходят к Вечному огню с красными гвоздиками. "Вечный огонь" находится у подножия обелиска высотой 27 метров. Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата открыли в ноябре 1957 года.

Это не первый случай вандализма по отношению к данному мемориалу. В апреле неизвестные похитили четыре бронзовые детали "Вечного огня". А в 2016-м "Вечный огонь" в Киеве накрыли портретом Владимира Путина. Активисты назвали свою инсталляцию "Гиена Огненная".