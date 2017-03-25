Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в субботу похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве. Церемония прощания с экс-депутатом состоялась сегодня во Владимирском соборе столицы Украины. В ней приняли участие несколько десятков человек, в том числе вдова Мария Максакова, родственники погибшего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, некоторые украинские политики, передает ТАСС.

"Дождь" сообщает, что Пономарев у могилы пообещал отомстить за смерть Вороненкова. Максакова поблагодарила Украину за то, что она приняла их с мужем.

Денис Вороненков был убит в Киеве около полудня 23 марта недалеко от входа в отель "Премьер-палас". Когда бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охраны, к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Охранник Вороненкова ранил убийцу в перестрелке, тот умер в больнице, не приходя в сознание.

Власти Украины назвал имя убийцы: это Павел Паршов, 1988 года рождения, уроженец Севастополя, служивший в Нацгвардии. В Киеве сообщили о его связи с российскими спецслужбами. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, после убийства Вороненкова его жене Марии Максаковой, а также бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву была предоставлена государственная охрана.

Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом о рейдерском захвате одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину. В феврале текущего года в России ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве, он был объявлен в международный розыск.