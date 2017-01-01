В центре Киева проходит факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры, сообщает УНИАН.

Уточняется, что в демонстрации принимают участие более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода".

"Активисты вышли на проезжую часть улицы Владимирской. Их сопровождают военнослужащие Национальной полиции, ограждая от автомобилей, которые курсируют по улице. Уже традиционно впереди колонны идет молодая девушка с портретом Бандеры в руках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что марш проходит по центральным улицам Киева и должен завершиться народным вече на майдане Незалежности.