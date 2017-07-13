Лауреат Нобелевской премии мира правозащитник Лю Сяобо скончался в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Лю умер в городской больнице города Шэньян, где отбывал заключение за подстрекательство к подрыву государственного строя. По официальным данным, причиной его смерти стал запущенный рак печени, вызвавший множественные поражения внутренних органов.

Лю Сяобо получил Нобелевскую премию в 2010 году. Преподавал филологию в университете. Во время протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году он вернулся из США, где в тот момент был в командировке, поддержал акции, но при этом убеждал студентов и их сторонников мирно разойтись во избежание лишних жертв.

Был арестован и провел полгода в тюрьме, но после признания своих ошибок освобожден. В 1996 году его вновь заключили под стражу как диссидента и отправили в исправительный лагерь. В 2008 году Лю Сяобо подписал Хартию-08 c требованием демократических реформ, его арестовали и приговорили к 11 годам заключения, после чего ему присвоили Нобелевскую премию мира.

Заключение Лю Сяобо отбывал в тюрьме Шэньяна, незадолго до смерти его перевели в городскую больницу.