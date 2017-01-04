Китайская национальная обсерватория 3 января впервые объявила наивысший — красный — уровень тревоги из-за смога в ряде регионов на севере и востоке страны, передает Xinhua. Там отменяют сотни авиарейсов, закрывают автострады и промышленные предприятия. А в интернете набирает популярность ролик, в ускоренной съемке отразивший то, как смог поглощает Пекин — столицу страны.

В новогодний период смог существенно затруднил транспортное сообщение между регионами, особенно с учетом возросшей активности путешествующих во время праздников. По данным Национального метеоцентра, в Пекине и четырех провинциях в среду видимость из-за тумана не превышает 500 метров, а в некоторых случаях падает до 50 метров.

В воздухе Пекина зафиксировано наличие твердых частиц (PM2,5), вызывающих образование смога, в количестве, в 50 раз превышающем допустимое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это загрязнение считается крайне вредным для здоровья и причиной сотен тысяч смертей ежегодно.

Центр призывает водителей снизить скорость, а региональные власти и управляющие компании аэропортов принять необходимые меры. В случае с полетами пассажирских лайнеров это нередко означает их отмену.

Кроме того, красный уровень опасности предполагает временное закрытие ряда предприятий, загрязняющих атмосферу.

Для ряда регионов центрального, северного и восточного Китая сохраняется "оранжевый" уровень погодной опасности — предпоследний в используемой шкале.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый — три дня, желтый — два дня и синий — один день.