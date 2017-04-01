В Колумбии из-за схода селя погибли 112 человек

Foto: AP/Scanpix В результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии погибли 112 человек, заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передает Associated Press. Как сообщают СМИ, причиной схода селевого потока стали сильные дожди, длившиеся много часов, из-за которых вышли из берегов реки Сангояко и Мулато.

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