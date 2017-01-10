Члены Конгресса США от Демократической партии призвали создать независимую комиссию по расследованию кибератак, приписываемых России, по образцу той, которая расследовала теракты 11 сентября 2001 года (теракты "9/11"), сообщает агентство Reuters.

Авторы инициативы предложили принять "Закон о защите нашей демократии", позволяющий создать комиссию, состоящую из 12 представителей Республиканской и Демократической партий. При этом члены этого независимого органа не должны состоять в Конгрессе.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес заявили, что внесут в Конгресс проект "всеобъемлющих" санкций в отношении России из-за ее попыток повлиять на выборы в США 2016 года.

Ранее с предложением ввести новые антироссийские санкции выступили Джон Маккейн и его соратник по партии сенатор Линдси Грэм. Отмечалось, что новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

29 декабря США в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.

В Москве неоднократно отвергали причастность российских властей к кибератакам. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва устала от обвинений. Песков также отметил, что в Кремле не увидели в докладе доказательств вины России.

На брифинге в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби призвал не удивляться отсутствию доказательств вмешательства России в процесс президентских выборов. Он пояснил, что в опубликованной версии доклада нет секретной информации, так как спецслужбы должны защищать свои источники и методы ее получения.

Стоит отметить, что доказательства кибератак многие специалисты считают неубедительными.