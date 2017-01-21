"Мы не та страна, которая будет и которая должна осуществлять минские соглашения, а страна, которая должна гарантировать их выполнение вместе с Францией и Германией. Минские соглашения должны выполняться Киевом и людьми из Донбасса", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В ответ собеседник Пескова сказал, что упомянутые "люди с Донбасса" действуют согласно инструкциям Москвы. "Мы осуществляем определенное влияние, но мы не можем просить их умирать", — парировал представитель Кремля.

19 января Песков сказал, что не располагает информацией о затратах России на поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. "Оказывается гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, сказать не могу", — отмечал он. По мнению пресс-секретаря президента, некорректно заявлять о том, что Луганская и Донецкая народные республики содержатся за счет российского государства.

В феврале 2015 года лидеры России, Франции, Германии и Украины подписали Комплекс мер по выполнению минских соглашений. В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, проведение на Украине конституционной реформы, проведение выборов в Донбассе (этот, а также многие другие этапы мирного урегулирования, выполнение которых возложено на Киев, пока не осуществлены).