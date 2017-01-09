"В той части, в которой отчет публиковался, безусловно, это было доступно для всех, в том числе и для президента России. Опубликованная часть фактически кроме разочарования ничего не вызывает, потому что пытаться нанизать такое количество эмоций на такой скудный материал — это, конечно, вызывает недоумение", — сказал он.

Песков отметил, что о реакции избранного президента США Дональда Трампа на этот доклад пока доподлинно неизвестно, так как республиканец лично еще не высказывался по этой теме.

"Доподлинно об этом неизвестно, потому что пока мы с вами реакцию господина Трампа не знаем. Избранный президент пока сам не выступал с какими-либо комментариями однозначными на этот счет. И поэтому мы не можем судить", — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Москва уже "серьезно устала" от обвинений, заключив, что они напоминают "в полный рост "охоту за ведьмами". По его словам, "наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили подобное".

"Мы помним эти периоды истории и знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами и подходами, все-таки ориентированными на диалог, а не на эмоциональные припадки", — подчеркнул он.

Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором утверждает, что Владимир Путин в 2016 году якобы создал специальную программу по оказанию воздействия на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.