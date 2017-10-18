Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента еще в декабре 2016 года. В настоящее время он единственный среди кандидатов ведет активную компанию: открыл более 70 избирательных штабов и ездит по регионам с предвыборными митингами. Главная задача штабов — найти сторонников для того, чтобы быстро собрать 300 тысяч подписей в случае, если политика все же разрешат зарегистрировать.

Навального с неснятой судимостью регистрировать нельзя, еще раз заявила во вторник глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, он сможет выдвигаться в президенты не ранее 2028 года — тогда будет погашена судимость по делу "Кировлеса". Требование прописано в законе "О выборах президента РФ". Сам Навальный не видит юридических препятствий для выдвижения и уверен, что вопрос решит политическая воля. На каждом региональном митинге он заявляет о стремлении создать такое давление, чтобы его не могли не зарегистрировать.

ВВС утверждает, что такое политическое решение принято. Несмотря на стремление повысить явку, в Кремле решили не регистрировать Навального в качестве соперника Владимира Путина. Нынешний президент пока не сказал о том, что будет баллотироваться. Но объявления ожидают от каждого выступления перед большой аудиторией: так, например, трактовали анонс "важной и интересной" речи на Валдайском форуме в Сочи. Второй возможный вариант — ежегодное послание Федеральному собранию, намеченное на декабрь.

Косвенно об обсуждении вероятности участия Навального в предвыборной кампании свидетельствовали и комментарии главы ЦИК Эллы Памфиловой: в июле она говорила, что Навальный имеет шанс быть зарегистрированным, если произойдет чудо: снятие его судимостей или срочные изменения законов. Теперь собеседник в АП утверждает: "Ни на какие ухищрения и подгонку законодательства под конкретного гражданина администрация президента не пойдет".

По данным Русской службы ВВС, в Кремле, тем не менее, не желают ограничиваться традиционным набором кандидатов от парламентских партий. Необходимо продемонстрировать, что критикам власти участие в выборах не закрыто. В качестве "новых лиц" будет выступать кандидат от Партии роста, а также, возможно, телеведущая Ксения Собчак, которая недавно встречалась с Путиным во время интервью о своем отце, Анатолии Собчаке. Телеканал "Дождь", где Собчак работает, анонсировал в своем Twitter ее важное заявление, "которое все ждали".